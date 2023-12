Transavia présente la cabine de ses futurs Airbus A320neo

Alors qu'elle se trouve en plein dans les préparatifs pour accueillir le premier Airbus A320neo dans sa flotte, Transavia France a dévoilé les caractéristiques des nouvelles cabines qui seront introduites avec l'appareil, résultat de deux ans de travail des équipes de Transavia France et Pays-Bas.



La cabine des A320neo de la low-cost du groupe Air France a été construite autour des sièges SL3710 de Recaro (déjà fournisseur de la flotte actuelle de Boeing 737-800). Légèrement plus larges que les fauteuils en service aujourd'hui (avec 48,2 cm), ils sont également dotés de renforts d'épaisseur sur certaines parties, qui doivent améliorer le confort, et d'accoudoirs plus longs. Malgré cela, ils sont aussi plus légers. Transavia a par ailleurs opté pour une configuration déjà inclinée à 15° et un espace pour les jambes de 73,6 cm (un petit 29 pouces). Les appareils pourront ainsi embarquer jusqu'à 186 passagers.



Au niveau des accessoires, les A320neo seront dotés de tablettes élargies de 5 cm par rapport aux tablettes classiques. D'autres options ont été choisies, comme l'intégration d'un porte-gobelet et d'un port USB-C, qui permettra aux passagers de recharger leur appareil électronique en vol.



L'ambiance en cabine a également été retouchée, notamment grâce aux scénarios lumineux. Une option permettant d'agrandir les caractères de police et de personnaliser la couleur de la numérotation des sièges a par ailleurs été installée, dans le but de faciliter l'embarquement en simplifiant l'identification de leur fauteuil par les passagers. Enfin, pour soulager le problème du rangement des bagages cabine, option préférée par les voyageurs sur les compagnies low-cost, Transavia France a opté pour les XL Bins d'Airbus, plus volumineux que les compartiments bagages standard, qui permettent de positionner huit bagages en position verticale au lieu de cinq en position horizontale.



Transavia France devrait recevoir son premier A320neo au début de l'année 2024 - la livraison était initialement prévue durant ce trimestre, au moment de la signature de la commande en 2021. L'appareil est sorti mi-octobre du hangar de peinture avec sa livrée. Il fait partie d'une commande pour une centaine d'A320neo et A321neo signée par le groupe Air France-KLM pour renouveler les flottes des deux Transavia et de KLM.