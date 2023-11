Turkish Airlines lancera AJet fin mars 2024

La marque AnadoluJet vit ses derniers mois. Turkish Airlines a dévoilé la nouvelle identité visuelle et les futures évolutions de sa division low-cost le 24 novembre, lors d'une cérémonie dans ses installations de l'aéroport Sabiha Gökçen à Istanbul. La transformation s'opérera vers AJet, qui gagnera en indépendance vis-à-vis de sa maison-mère et lancera ses opérations à la fin du mois de mars 2024, au passage à la saison été.



Créée en 2008 comme marque de Turkish Airlines chargée de réaliser des opérations court et moyen-courrier low-cost, AnadoluJet a peu à peu gagné en importance, d'autant plus avec le regain de la demande à la suite de la crise sanitaire. Dès 2022, Turkish Airlines avait expliqué qu'elle comptait donner davantage d'importance à sa low-cost, en accroissant son autonomie et ses moyens. Un premier cap avait été franchi en juillet dernier avec la constitution de la nouvelle compagnie, AJet.



AJet...