Dubai Airshow : Ethiopian Airlines commande également 11 Airbus A350

Après un engagement important aussi bien financièrement que symboliquement auprès de Boeing, Ethiopian se tourne également vers Airbus pour la croissance de sa flotte long-courrier. La compagnie africaine a signé un protocole d'accord qui lui permet de préparer l'élargissement de sa flotte d'A350-900 de onze appareils.



Airbus souligne que cet accord porte les engagements d'Ethiopian Airlines auprès d'Airbus à 33 appareils, dont quatre A350-1000 qui doivent être livrés à partir de la fin 2024. Elle exploite actuellement vingt A350-900.



Mesfin Tasew, le directeur général du groupe Ethiopian, avait indiqué la veille, lors de la signature de son contrat avec Boeing pour onze Dreamliner et vingt 737 MAX, qu'il envisageait une autre commande de gros-porteurs, qui devait se jouer entre le 777X et l'A350.



Les appareils permettront à la compagnie d'augmenter sa flotte et ses capacités, progressant vers les objectifs de son amitieux plan Vision 2035. Il prévoit notamment le doublement de la flotte, de 135 appareils aujourd'hui à plus de 270 à cet horizon.