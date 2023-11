Émirats : Avec son nouveau hub à Abou Dhabi, Etihad revient enfin dans la course

C'est un véritable tournant pour Etihad Airways et pour l'aéroport d'Abou Dhabi, situé à seulement 130 kilomètres de Dubaï. Le Midfield Terminal (provisoirement Terminal A) est en train de prendre la relève de la totalité des anciens terminaux de l'aéroport et Etihad aura totalement déménagé ses opérations le 15 novembre.



Le hub d'Etihad sera d'ailleurs baptisé aéroport international Zayed en février prochain, dotant à la capitale des Émirats arabes unis de nouvelles ambitions sur le plan de l'aviation commerciale, à l'image de l'ensemble du pays.



Le nouveau terminal de l'aéroport d'Abou Dhabi est entré en service le 1er novembre, avec une phase transitoire pour la migration des 28 compagnies aériennes depuis les anciens terminaux. Le déménagement des vols d'Etihad sera quant à lui pleinement effectué dans la nuit du 14 novembre.



La nouvelle installation est capable d'accueillir jusqu'à 45 millions de voyageurs par an, plus...