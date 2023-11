Dubai Airshow : Ethiopian Airlines pourrait acquérir jusqu'à 67 Boeing

A l'occasion du salon aéronautique de Dubaï, Boeing pourrait bien avoir enregistré la plus importante commande jamais passée par un transporteur africain. Ethiopian Airlines a en effet décidé d'acquérir jusqu'à 67 appareils. L'accord porte sur la commande ferme de onze 787-9 et vingt 737 MAX 8, avec des options sur quinze Dreamliner et 21 monocouloirs supplémentaires.



Les appareils permettront à la compagnie de moderniser sa flotte en remplaçant des appareils plus anciens et moins performants, tout en augmentant ses capacités, ce qui s'inscrit dans sa stratégie à long terme Vision 2035.



L'agence Reuters rapporte également qu'Ethiopian Airlines prépare une commande de gros-porteurs dans les prochains mois et étudie le 777X et l'Airbus A350.



Boeing indique par ailleurs que la compagnie a souscrit des services de modification de cabine pour sa flotte actuelle de 787 - elle exploite dix-neuf 787-8 et dix 787-9. Elle envisage d'installer de nouveaux fauteuils dans toutes les cabines, notamment des fauteuils d'Adient Aerospace en classe affaires, et un nouveau système de divertissement en vol.



Cette commande porte à cinquante les engagements totaux d'Ethiopian Airlines pour le 737 MAX et constitue une véritable marque de confiance de la part de la compagnie dans l'appareil et les correctifs que Boeing lui a apportés après l'accident qui l'avait endeuillée en 2019.