Dubai Airshow : première commande de long-courriers pour flydubai chez Boeing

flydubai ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Affectionnant les annonces de commandes en salon, la compagnie émiratie a attendu cette édition du Dubai Airshow pour annoncer un virage dans sa stratégie et sa première commande d'avions long-courrier. Pour cela, elle reste fidèle à Boeing et s'engage pour trente 787-9.



Elle souligne que les appareils ont une valeur estimée à 11 milliards de dollars. Ils lui permettront de lancer de nouvelles lignes, étant dotés d'un rayon d'action plus élevé que les 737 de la flotte actuelle, mais aussi d'augmenter ses capacités sur les routes les plus demandées.



Actuellement, flydubai exploite 78 exemplaires de 737 (dans les versions -800, -8 et -9) et en attend encore 137.



« En 2008, lorsque nous avons passé notre toute première commande de 50 Boeing 737, nous étions convaincus du rôle vital que jouerait flydubai en soutenant le pôle aérien de Dubaï. Je suis fier aujourd'hui de voir flydubai évoluer encore, dépasser les étiquettes et remettre en question les conventions traditionnelles en matière de voyage. La commande d'aujourd'hui réaffirme l'engagement de flydubai à permettre à un plus grand nombre de personnes de voyager à travers son réseau en expansion. Le Boeing 787 Dreamliner, très économe en carburant, permettra à flydubai d'élargir son horizon et de répondre à la demande croissante sur les lignes existantes », a commenté Ahmed bin Saeed Al Maktoum, son président.