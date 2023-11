Dubai Airshow : Emirates passe une commande massive de 95 long-courriers chez Boeing

Jouant à domicile, Emirates aime marquer les esprits aux différentes éditions du salon de Dubaï. Cette année, la compagnie frappe fort de nouveau en passant une très imposante commande de long-courriers auprès de Boeing. Elle porte en effet sur 95 appareils, dont 90 777X et cinq Dreamliner, d'une valeur estimée à 52 milliards de dollars.



Dans le détail, la compagnie a décidé d'augmenter sa commande de 777-9 de 55 appareils et de devenir l'une des clientes de lancement de sa version raccourcie en commandant 35 777-8. Ainsi, Emirates porte son carnet de commandes pour le 777X à 205 appareils, livrables entre 2025 et 2035. Le 777-8 doit quant à lui être mis en service en 2030.



Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président du groupe et de la compagnie aérienne Emirates, souligne qu'« Emirates est le plus grand opérateur de Boeing 777, et la commande d'aujourd'hui conforte cette position. Nous avons été étroitement associés au programme 777 depuis son lancement jusqu'à cette dernière génération d'avions 777X. Le 777 est au coeur de la stratégie de la flotte et du réseau d'Emirates, qui consiste à relier des villes de tous les continents sans escale à Dubaï. »



Stan Deal, président de Boeing Commercial Airplanes, loue « l'incroyable vote de confiance » d'Emirates dans le 777X. Cet accord intervient en effet après des années de mécontentement affiché de la part d'Emirates concernant les retards du programme et conforte le statut de la nouvelle génération de 777 comme remplaçant privilégié de la flotte d'Airbus A380. Mais les appareils n'auront pas uniquement cette fonction de modernisation continue de la flotte, ils nourriront également sa croissance. Emirates compte bien en effet exploiter 350 appareils au début de la prochaine décennie (contre environ 230 aujourd'hui).



Le contrat moteur a également été signé avec GE Aerospace. Il prévoit la fourniture de 202 GE9X (seule motorisation disponible), et porte la commande totale d'Emirates en GE9X à 460 moteurs.



En parallèle, Emirates a complètement remanié sa commande de 787. Elle portait initialement sur trente 787-9. Là, cinq appareils ont été ajoutés au total et les versions ont été modifiées : la compagnie attend désormais vingt 787-8 et quinze 787-10.