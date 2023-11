« Les compagnies aériennes peuvent de nouveau facturer le vrai prix du coût du transport aérien », Jean-Paul Dubreuil, fondateur de Dubreuil Aéro

A l'occasion du forum APG World Connect, Jean-Paul Dubreuil a livré sa vision du transport aérien de 2023. Après une succession de crises, il a retrouvé de la force grâce à l'envie toujours présente de la population de voyager, malgré des tarifs en hausse et une politique française peu favorable.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Jean-Paul Dubreuil, fondateur et administrateur du groupe Dubreuil Aéro.A l'occasion du forum APG World Connect, Jean-Paul Dubreuil a livré sa vision du transport aérien de 2023. Après une succession de crises, il a retrouvé de la force grâce à l'envie toujours présente de la population de voyager, malgré des tarifs en hausse et une politique française peu favorable.Pour Air Caraïbes et French bee, cela devrait se traduire par un retour aux bénéfices. En ce qui concerne les développements à venir des deux compagnies du groupe, il passe le relais à la nouvelle équipe de dirigeants pour les présenter, tout en soulignant qu'il reste nécessaire de consolider les acquis.