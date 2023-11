Visibilité nulle pour Roissy CDG

Le vaste chantier du Terminal 4 de l'aéroport de Roissy CDG aurait déjà été bien entamé si le projet n'avait pas été lâché par le gouvernement en pleine pandémie début 2021. Alors jugé « obsolète » et non conforme « à la politique environnementale du gouvernement, ce terminal devait permettre de porter la capacité maximale de la plateforme parisienne à 125 millions de passagers par an à horizon 2037, contre quelque 76,15 millions accueillis en 2019.



Pourtant, toutes les études le montrent, le trafic aérien va bien sûr continuer à croitre ces prochaines décennies et même en Europe. Eurocontrol table d'ailleurs sur une progression de 44% en 2050 par rapport au niveau de trafic de 2019 dans son hypothèse de base, 76% dans son scénario le plus optimiste. Alors que fait-on ?



La France peut évidemment restreindre son trafic par dogmatisme mais ses voisins européens ne...