Norwegian optimise sa flotte face aux retards de Boeing et se rapproche d'une décision sur les 737-10

Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, Norwegian a dressé un bilan de la situation de sa flotte et de son évolution dans les mois à venir. La compagnie norvégienne doit en effet composer avec les retards de livraison de Boeing. Elle continue également de sérieusement évaluer l'introduction du 737 MAX 10 dans ses opérations.



Norwegian a en effet opéré au plus fort de l'été avec une flotte composée de 85 appareils (737-800 et 737-8). Pour compenser les retards de livraison de Boeing sur le programme 737 MAX, elle a conclu un accord avec ses lessors pour étendre la durée de location de trois 737-800, qui devaient initialement quitter la flotte au quatrième trimestre.



Geir Karlsen, le PDG de la compagnie, indique que ces retards de livraison devraient encore se faire sentir en 2024 et très probablement en 2025 également. Norwegian poursuit donc ses négociations avec les...