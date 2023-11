Brussels Airlines tient son premier Airbus A320neo, le LEAP entre au sein du groupe Lufthansa

L'arrivée du nouveau monocouloir dans la flotte de la compagnie aérienne belge vient aussi marquer l'entrée du LEAP-1A de CFM International au sein du groupe Lufthansa.



Brussels Airlines a réceptionné son premier Airbus A320neo le 1er novembre, un appareil qui de fait est aussi le premier avion neuf livré par Airbus à la compagnie aérienne belge. ​ L'appareil est configuré avec une cabine de 180 sièges.



La compagnie aérienne nationale belge doit réceptionner quatre autres monocouloirs remotorisés d'Airbus pour remplacer ses A319ceo d'ici la fin 2024, tous provenant du carnet de commandes du groupe Lufthansa. Le conseil d'administration de Brussels Airlines avait approuvé à la fin de l'année dernière l'intégration de deux Airbus A320neo supplémentaires par rapport à ses besoins initiaux pour trois exemplaires.



« Brussels Airlines a travaillé dur pour devenir rentable. Le premier avion flambant neuf de notre compagnie aérienne témoigne du soutien et de la confiance que Lufthansa Group continue d'accorder à nos équipes » a annoncé Dorothea von Boxberg, la directrice générale de Brussels Airlines.



Contrairement aux A320neo de Lufthansa, de Swiss et d'Austrian, les A320neo de Brussels Airlines seront motorisés par des LEAP-1A de CFM International, la coentreprise détenue à 50/50 par Safran et GE Aviation. La famille LEAP fait donc aussi officiellement son entrée au sein du groupe Lufthansa.



Brussels Airlines aligne également 16 A319 et 18 A320 pour son réseau moyen-courrier, des appareils équipés de CFM56.