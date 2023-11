Nouvel âge d'or pour le transport aérien mondial ?

Les résultats financiers trimestriels des principales compagnies aériennes tombent les uns après les autres et une tendance de fond se dégage clairement. Dans l'ensemble, les principaux acteurs de l'aérien basés en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient sont bien partis pour dégager une rentabilité record cette année, alors que le niveau de trafic est, grosso modo, revenu à son niveau prépandémique.



Le troisième trimestre est évidemment traditionnellement le plus rentable, avec des avions pleins durant la période estivale. Mais les compagnies aériennes bénéficient aussi toujours de la hausse généralisée des prix des billets d'avion qui, jusqu'ici, n'a pas vraiment freiné au remplissage de leurs appareils. Mieux, les classes affaires affichent encore des taux de remplissage particulièrement élevés, alors qu'en même temps les entreprises continuent à se serrer la ceinture, avec l'aide des nouveaux outils de travail collaboratifs et autres plateformes de visioconférence.



Cependant, la réception...