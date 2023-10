Southwest Airlines augmente ses commandes chez Boeing de 108 737-7

Southwest Airlines continue de parier sur le 737-7 pour sa modernisation et sa croissance. La compagnie américaine a signé un nouvel accord avec Boeing portant sur l'acquisition de 108 exemplaires supplémentaires de l'appareil, étendant ainsi son programme de livraisons jusqu'en 2031.



L'accord porte à plus de 300 appareils les engagements de la low-cost pour le 737-7. Dans son tableau prévisionnel de livraisons, celles-ci doivent débuter l'année prochaine, mais sont toujours tributaires de la décision de la FAA de certifier la version la plus courte de la famille 737 MAX.



Southwest espère ainsi la livraison de 27 appareils en 2024, 54 en 2025 puis 59 en 2026. Dans le précédent programme de flotte, les livraisons devaient débuter en 2023 (avec 31 appareils) et se dérouler jusqu'en 2029. La commande vient également augmenter le nombre de livraisons à partir de 2027.



En attendant, la compagnie s'appuie sur le 737-8, dont elle compte encore 200 exemplaires en commande. Elle a reçu 69 appareils depuis le début de l'année et estime qu'elle devrait en recevoir 85 au total en 2023, au lieu des 105 initialement prévus.



A noter qu'une centaine d'options (sur des 737-7 ou 737-8 au choix) est également apparue au carnet prévisionnel des livraisons, couvrant la période 2028-2031.