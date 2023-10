Kuehne+Nagel double ses capacités de traitement de fret à CDG

Kuehne+Nagel est prêt à grandir en France. Le groupe logistique vient d'inaugurer son nouveau hub aérien sur la plateforme de Roissy CDG, qui va plus que doubler ses capacités. Illustrant la place de la France dans les projets de développement du groupe selon son directeur général France et Maghreb Guillaume Péard, « c'est un porte-avions qui va nous permettre d'aller chercher de nouveaux marchés », se réjouit Francis Seuront, le directeur de l'activité aérienne.



Situé au coeur de la Cargo City de CDG, au bord des pistes, la nouvelle installation couvre une surface de 12 900 m². Dans cet espace, 4 500 m² sont dédiés aux chambres froides et aux zones à température dirigée, essentielle pour l'activité pharma, qui représente 60 % de celle de Kuehne+Nagel. Le reste est attribué aux autres types de fret, notamment spécialisés, comme le fret aéronautique, high tech ou luxe. Capable de gérer 300...