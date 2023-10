L'armée de l'Air et de l'Espace porte ses A330 MRTT au standard 2 avec Airbus Defense & Space

Les Phénix de l'armée de l'Air et de l'Espace vont évoluer. La Direction générale de l'armement (DGA) a notifié à Airbus Defense & Space les premiers travaux du standard 2 de ses A330 MRTT, qui visent notamment à améliorer la connectivité de la flotte. En parallèle, un accord a été conclu avec la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé) portant sur le soutien sur dix ans (voire douze ans) des appareils sur la base aérienne d'Istres. Airbus indique que les deux contrats ont une valeur de 1,2 milliard d'euros. Ils s'inscrivent dans le cadre du programme de renouvellement des capacités de ravitaillement en vol et de transport stratégique lancé en 2014.



L'accord avec la DGA porte sur l'extension au standard 2 des capacités de l'A330 MRTT, avec une attention particulière accordée à la connectivité et aux capacités d'autodéfense. Les appareils seront équipés de la station satellite Melissa, qui permet d'accéder à la constellation militaire Syracuse IV et leur conférera une meilleure capacité de communication dans les environnements brouillés et en conditions météorologiques extrêmes.



Airbus et l'armée de l'Air et de l'Espace veulent ainsi faire du Phénix « un noeud de communication haut débit, avec des capacités de commandement et conduite des opérations ». Il s'agit d'une première étape vers son intégration dans le cloud du futur système de combat aérien (SCAF).



Airbus souligne que le premier A330 MRTT porté au standard 2 sera le numéro 15. Les travaux de conversion seront réalisés à Getafe, dans les installations d'Airbus, et il devrait être qualifié dans l'armée de l'Air et de l'Espace en 2028. Les quatorze autres appareils de la flotte (dont trois ne sont pas encore en service mais doivent être intégrés d'ici 2030, conformément à la loi de programmation militaire) seront réaménagés à Istres.



Le contrat avec la DMAé porte sur le soutien durant dix ans de la flotte d'A330 MRTT sur la base d'Istres, avec une possibilité d'extension de deux ans. Airbus, maître d'oeuvre des travaux, doublera son équipe française dédiée pour permettre de répondre aux besoins de modernisation de la flotte, de maintenance, de logistique et de soutien technique.