« Les gendarmes membres d'équipage des années 50 sont des pionniers de l'aéronautique », Gal Emmanuel Josse, cdt des forces aériennes de la gendarmerie

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, le général Emmanuel Josse, commandant des forces aériennes de la gendarmerie.Les forces aériennes de la gendarmerie fêtent leurs 70 ans cette année. A cette occasion, le général Emmanuel Josse décrit leur genèse : la découverte de l'utilisation des hélicoptères par la police de New York, la formation des premiers pilotes de la gendarmerie par l'armée de terre, leur engagement en Indochine et l'acquisition des premiers Bell 47 en 1953.Assurant principalement des missions d'évacuation, les hélicoptères de la gendarmerie voient rapidement leur utilisation augmenter et évoluer pour appuyer tous types de missions. En parallèle, la flotte évolue au rythme du développement de l'industrie aéronautique française, avec l'intégration des Alouette II et III, puis des Ecureuil dans les années 70.







