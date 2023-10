Boeing Business Jet propose des configurations préétablies d'aménagement cabine à ses clients

Boeing Business Jet a travaillé sur des modèles d'aménagement de cabine qui permettront de réduire les coûts de configuration de ses BBJ 737-7 et d'accélérer les livraisons. Avec l'outil BBJ Select, présenté lors de la convention d'aviation d'affaires NBAA-BACE qui se déroule actuellement à Las Vegas, les clients de Boeing pourront choisir des aménagements préconçus et acheter leur BBJ « clef en main ».



BBJ Select propose une gamme d'aménagements et de configurations dessinés avec les sociétés de finition Aloft AeroArchitects et Greenpoint Technologies. Les clients peuvent choisir des modules pour chaque section de l'appareil : chambre, bureau privé, salle familiale, sièges VIP... Boeing précise que 144 combinaisons peuvent ainsi être réalisées, dans trois palettes de couleurs, ce qui permet de convenir à tous les usages, qu'ils soient personnels, d'affaires ou gouvernementaux.



Préconçus, ces aménagements permettent d'éliminer les coûts liés à l'ingénierie (autrement réalisée de façon ponctuelle) et aux travaux connexes. Un seul contrat est signé avec Boeing, qui supervise la conception, la construction et la livraison de l'avion entièrement équipé. A noter que cette solution est uniquement proposée pour le dernier-né des BBJ MAX.



« Boeing Business Jets propose à ses clients une nouvelle approche rationalisée de la conception d'un intérieur unique, confortable et fonctionnel pour son BBJ 737-7 », explique Joe Benson, président de Boeing Business Jet, soulignant que la solution est particulièrement désignée pour « les clients qui n'ont pas le temps ou l'envie de créer un intérieur sur mesure ».