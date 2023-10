easyJet veut commander 157 Airbus A320neo après des résultats record cet été

Après un été record et l'atteinte de ses objectifs financiers pour l'année fiscale 2023, easyJet prépare sa croissance pour les années à venir. La compagnie a ainsi annoncé qu'elle allait signer une commande ferme auprès d'Airbus portant sur l'acquisition de 157 appareils de la famille A320neo et sécuriser des droits d'achat sur une centaine d'appareils supplémentaires. La signature est conditionnée à l'approbation des actionnaires.



Le projet d'easyJet est d'intégrer 56 A320neo et 101 A321neo. Les livraisons devraient s'étaler entre les exercices 2029 et 2034. Les appareils devraient, comme les autres de la flotte, être motorisés par des LEAP ; les négociations sont en cours avec CFM International.



Cet accord à venir permettra à easyJet de sécuriser des créneaux de livraison précieux dans la chaîne de production d'Airbus. Ceux-ci sont très limités jusqu'en 2029 et l'évolution historique laisse penser à easyJet que les créneaux pour des livraisons au début des années 2030 se rempliront tout aussi rapidement dès l'année prochaine, malgré l'augmentation des cadences de livraison. La compagnie souhaite donc s'assurer de son approvisionnement en avions jusqu'en 2034.



En parallèle, l'augmentation de la proportion d'A321neo par rapport aux A320neo se poursuit et permet d'accroître les capacités. Ils sont en effet appelés à remplacer les A319 et la moitié des A320 en service, améliorant l'efficacité de la flotte et les capacités d'emport. easyJet a par ailleurs également annoncé la conversion de 35 A320neo déjà en commande en A321neo. L'ensemble du futur accord a une valeur évaluée à près de 20 milliards de dollars (selon les prix affichés à la dernière mise à jour du catalogue d'Airbus, en 2018).



Pour rappel, easyJet exploite actuellement 37 A320neo et dix A321neo. Elle attend également la livraison de 158 appareils, issus de précédentes commandes et qui doivent intégrer la flotte d'ici l'exercice 2029.



Ce projet flotte a été annoncé alors que la compagnie a tiré le bilan de sa saison été et esquissé celui de son année fiscale 2023 (clôturée le 30 septembre). Son quatrième trimestre a été particulièrement rempli de succès, avec un nombre de passagers en hausse de 8 % et une augmentation de la recette par passager de 9 % (portée par une hausse de 9 % des yields et une autre de 14 % des recettes auxiliaires). Le bénéfice avant impôts devrait être compris entre 650 et 670 millions de livres, portant celui de l'exercice à entre 440 et 460 millions de livres.



Le premier trimestre de l'exercice 2024 (donc le dernier trimestre de l'année calendaire 2023) s'annonce bien, avec des capacités en hausse de 15 % par rapport à l'année dernière, des yields plus élevés et un coefficient de remplissage équivalent.



« Cette performance démontre que notre stratégie porte ses fruits et c'est pourquoi nous avons établi aujourd'hui une feuille de route ambitieuse pour servir davantage de clients et offrir un rendement intéressant aux actionnaires, en continuant à mettre l'accent sur les coûts et l'excellence opérationnelle. Nos nouveaux objectifs à moyen terme constituent les éléments de base qui nous permettront d'atteindre un bénéfice avant impôts supérieur à un milliard de livres. Cet objectif sera atteint en réduisant les pertes hivernales, en modernisant notre flotte et en développant easyJet Holidays », annonce Johan Lundgren, le directeur général d'easyJet, en même temps que le rétablissement du versement de dividendes.