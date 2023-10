LOT veut augmenter la taille de sa flotte de 50 % et reconfigurer ses Boeing 787

LOT se prépare pour quelques années intenses. Avec l'intention de « convertir ses résultats financiers records en un plan de croissance ambitieux », la compagnie a levé un coin du voile sur ses projets d'ici 2028. Modernisation de la flotte, reconfiguration des Dreamliner, transformation du réseau sont au programme.



Peu de détails de cette stratégie ont été donnés mais LOT prévoit d'augmenter sa flotte d'environ 50 % entre 2024 et 2028, faisant passer le nombre d'avions opérés de 75 à 110. Ce faisant, elle espère augmenter de 70 % le nombre de ses passagers (de 10,3 à 16,9 millions) et envisage l'ouverture d'une vingtaine de nouvelles destinations sur les segments moyen et long-courrier.



La compagnie compte également améliorer l'expérience client. Pour cela, elle va rafraîchir son salon affaires à Varsovie et en ouvrir un à Chicago. Mais surtout, elle va renouveler les cabines de sa flotte de Boeing...