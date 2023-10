Air France fête 90 ans « de technologie, d'innovation et de confort en plein ciel »

Depuis le 28 septembre et jusqu'au 10 octobre, la compagnie a investi les vitrines des Galeries Lafayette pour y présenter les symboles de son histoire et de l'art de voyager à la française. Cinq robes dessinées par Xavier Ronze, créateur français et responsable des ateliers costumes pour le ballet de l'Opéra national de Paris, sont exposées aux côtés de pièces du patrimoine Air France, d'hier et aujourd'hui, et symbolisent les points forts de la compagnie (technologie, réseau, uniformes, gastronomie, architecture).



Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés Le 7 octobre 2023 sera un grand jour pour Air France, celui de son 90e anniversaire. La compagnie, née de la fusion d'Air Orient, Air Union, la CIDNA et des lignes Farman, a en effet décollé pour la première fois sous ce nom le 7 octobre 1933 du Bourget, avec une flotte dépassant les 200 avions. Ses missions : faire rayonner la France à travers le monde et assurer la connectivité des territoires. Aujourd'hui, avant laissé la plus importante crise de son histoire derrière elle, Air France veut partager cet anniversaire avec ses passagers.Depuis le 28 septembre et jusqu'au 10 octobre, la compagnie a investi les vitrines des Galeries Lafayette pour y présenter les symboles de son histoire et de l'art de voyager à la française. Cinq robes dessinées par Xavier Ronze, créateur français et responsable des ateliers costumes pour le ballet de l'Opéra national de Paris, sont exposées aux côtés de pièces du patrimoine Air France, d'hier et aujourd'hui, et symbolisent les points forts de la compagnie (technologie, réseau, uniformes, gastronomie, architecture).Mais plus important que cette exposition symbolique placée sous le signe de l'élégance, Air France va célébrer son anniversaire avec ses équipes et ses passagers. Au cours des prochaines semaines, des événements seront organisés sur différentes escales dans le monde, «», selon les mots d'Anne Rigail, la directrice générale de la compagnie française, «».C'est à Benjamin Smith, le directeur général d'Air France-KLM, qu'il est revenu de souligner le rôle de pionnier de la compagnie. Observant que l'image d'Air France est à jamais associée à des avions iconiques tels que la Caravelle, le Concorde et les Boeing 707 puis 747, il rappelle qu'elle a également créé le premier groupe mondial en termes de chiffre d'affaires lors de sa fusion avec KLM au printemps 2004.Et le groupe compte bien continuer sur cette lancée. Si Air France a plusieurs fois évité de peu la faillite au cours de son histoire, le groupe Air France-KLM est sorti plus fort de la dernière et plus importante crise jamais connue par l'aviation, celle liée à la pandémie de covid-19, et Air France propose de nouveau près d'un millier de vols par jour vers 200 destinations, à bord d'une flotte de plus de 240 appareils.Aujourd'hui de nouveau en position de jouer un rôle majeur dans la consolidation du ciel européen, Air France-KLM vient de poser les bases d'un futur partenariat avec SAS. Résolument engagé dans la course à la décarbonation, il vient également d'annoncer qu'il comptait acquérir 50 nouveaux A350 pour moderniser encore sa flotte, arriver à exploiter 70 % d'avions de nouvelle génération en 2030 et changer le visage de l'aviation. Au sein de son groupe, Air France est donc parée à se lancer vers les nouvelles aventures que lui réservent les 90 prochaines années.