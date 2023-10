Trois questions à Henri Hourcade, SVP France d'Air France-KLM

A la fin du mois entrera en vigueur la saison hiver aéronautique. Après un été exceptionnel, durant lequel Air France a vu son trafic flirter avec les niveaux de 2019, cette période traditionnellement plus difficile pour le transport aérien s'engage globalement sur une bonne voie. Henri Hourcade, SVP France d'Air France-KLM, dresse un panorama de la situation du réseau Air France aujourd'hui et pour les prochains mois.



Comment s'annonce l'hiver pour Air France ?



Pour cet hiver, Air France se rapproche encore de ses niveaux d'avant crise et devrait connaître un niveau d'activité d'environ 95 % de ce qu'il était avant la pandémie.



Si nous faisons un petit tour du monde, nous avons une offre très forte sur l'Amérique du Nord, plus importante qu'avant la crise et qui fonctionne, portée par le tourisme américain en Europe. Les engagements sont très positifs et nous maintenons Ottawa en même...