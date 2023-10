Air France-KLM veut sortir SAS du Chapitre 11, en prendre 19,9 % et l'intégrer dans SkyTeam

Deux consortiums restaient en lice pour participer au sauvetage de SAS et le groupe a choisi : il souhaite construire son avenir avec celui formé par le gouvernement danois, Castlelake, Air France-KLM et Lind Invest.



Dans le schéma proposé, Air France-KLM pendrait une participation de 19,9 % dans la compagnie scandinave, avec un investissement de 144,5 millions d'euros. Le groupe envisage également l'introduction de dispositions spécifiques dans les accords finaux lui permettant de devenir un actionnaire de contrôle au bout d'au moins deux ans. Par ailleurs, le plan présenté prévoit la sortie de SAS de Star Alliance pour rejoindre SkyTeam.



« Air France-KLM entend établir des liens commerciaux solides avec la compagnie. Grâce à son ancrage historique en Scandinavie et à sa marque forte, SAS présente un potentiel considérable pour Air France-KLM. Cette coopération permettrait à Air France-KLM de renforcer sa présence dans les pays nordiques et d'améliorer la connectivité de cette région au bénéfice des voyageurs scandinaves et européens », explique Benjamin Smith, le directeur général d'Air France-KLM.



La proposition d'investissement formulée par le consortium doit encore être finalisée. Elle prévoit pour le moment un investissement total de 1,175 milliard de dollars dans SAS, qui serait détenue à 32 % par Castlelake, à 25,8 % par l'Etat danois, à 19,9 % par Air France-KLM, à 8,6 % par Lind Invest - les 13,6 % restants étant redistribués entre d'autres créanciers. Contenant des conditions suspensives, elle doit également être validée par de nombreux organismes réglementaires, dont la Commission européenne, le tribunal américain chargé de superviser la réorganisation dans le cadre du Chapitre 11, les autorités antitrust, celles de l'aviation civile etc. Elle est également dépendante d'une réorganisation suédoise au niveau de SAS AB.



SAS indique attendre l'approbation du tribunal américain gérant son Chapitre 11 au début de 2024, ce qui permettra la mise en oeuvre de la réorganisation suédoise au cours de la même année.