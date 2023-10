Mais que va bien pouvoir faire Royal Air Maroc avec tous ces nouveaux avions ?

« La RAM va quadrupler sa flotte aérienne qui passera de 50 appareils actuellement à 200 appareils au cours des 15 prochaines années ». Cette très grosse annonce du gouvernement marocain au coeur de l'été dernier a largement pu laisser pantois, d'autant que la compagnie nationale marocaine a plutôt connu une phase de surcapacité ces dernières années, et pas qu'à cause de la pandémie.



Mais alors que va bien pouvoir faire Royal Air Maroc avec tous ces nouveaux avions ?



On le sait, Royal Air Maroc prévoit depuis quelques années de renouveler l'intégralité de sa flotte de moyen-courriers (30 monocouloirs 737 actuellement). La compagnie aérienne aligne deux petits 737 MAX 8 sur les quatre initialement commandés avant la crise qu'a connu le programme du monocouloir remotorisé chez Boeing à partir de mars 2019.



Mais de là à pratiquement égaler la taille de la flotte d'Air France (214...