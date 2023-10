Japan Airlines introduit de nouvelles cabines avec ses Airbus A350-1000

Japan Airlines est fin prête pour l'événement de cette fin d'année : l'introduction de l'Airbus A350-1000, futur pilier de sa flotte long-courrier. Si les difficultés de la chaîne d'approvisionnement se sont invitées aux festivités en reculant d'un mois l'entrée en service du premier appareil (de novembre à fin décembre), la compagnie japonaise a tenu à dévoiler son tout nouveau produit cabine le 2 octobre, sans attendre de pouvoir communiquer une date de lancement plus précise ni les destinations qui accueilleront son porte-drapeau.



Treize A350-1000 sont attendus, qui remplaceront les treize Boeing 777-300ER actuellement en service. Ils seront aménagés en configuration quadriclasse de 239 places (contre 244 sur Triple Sept), répartis entre six suites de première classe (contre huit fauteuils actuellement), 54 suites de classe affaires (contre 49 aujourd'hui), 24 sièges de premium economy (contre 40) et 155 sièges de classe économique (contre 147).



La grande nouveauté dans les...