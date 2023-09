Le groupe Cathay commande 32 Airbus A320neo

Le groupe Cathay a signé sa commande. Airbus annonce que le groupe s'est engagé sur l'acquisition de 32 appareils de la famille A320neo (A320neo et A321neo). Les appareils rejoindront les flottes de Cathay Pacific et HK Express, dont ils augmenteront les capacités et qu'ils moderniseront, d'ici la fin de l'année 2029.



Le groupe avait déjà révélé son intention de passer ce nouvel accord avec Airbus au début du mois d'août. Il s'agit de la conversion de droits d'achat sécurisés en 2017 auprès de l'avionneur européen lors d'une précédente commande pour 32 A321neo (dont treize ont déjà été livrés).



Les appareils vont permettre au groupe d'étendre ses capacités en Chine et en Asie Pacifique, tout en améliorant son efficacité, alors que le groupe travaille au renforcement de son hub de Chek Lap Kok, durement touché par la pandémie.



HK Express exploite déjà dix exemplaires d'A320neo et deux d'A321neo, principalement acquis en leasing, et Cathay Pacific douze A321neo.