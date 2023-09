« Il n'y a qu'une seule personne dans l'avion mais il est indispensable de travailler par équipe », Victor Lalloué, capitaine membre de l'EVAAE

Devenu triple champion d'Europe lors des championnats de voltige aérienne unlimited à Pavullo, en Italie, Florent Oddon raconte les particularités de ces championnats, les entraînements, et comment il vit cette expérience de champion du monde, d'Europe et de France de voltige aérienne. Entamant la fin de saison des meetings aériens, il évoque la DER, lors de laquelle le commandant Alexandre Orlowski passera le flambeau à Victor Lalloué.



Invités du Podcast de l'Aviation cette semaine, Florent Oddon et Victor Lalloué, capitaines, membres de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace (EVAAE).Devenu triple champion d'Europe lors des championnats de voltige aérienne unlimited à Pavullo, en Italie, Florent Oddon raconte les particularités de ces championnats, les entraînements, et comment il vit cette expérience de champion du monde, d'Europe et de France de voltige aérienne. Entamant la fin de saison des meetings aériens, il évoque la DER, lors de laquelle le commandant Alexandre Orlowski passera le flambeau à Victor Lalloué.Celui-ci exprime l'honneur et les responsabilités de ce titre et appuie l'importance du travail d'équipe en vol et au sol pour la réussite de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace.