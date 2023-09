Comment l'US Air Force est en train de faire disparaître une importante compétition pour ses futurs avions ravitailleurs

C'est un semblant de tactique du salami qui ne semble finalement pénaliser que la proposition de Lockheed Martin et Airbus pour les nouveaux avions ravitailleurs de l'US Air Force.



Pourtant, la solution LMXT semblait encore bien avancer avant cet été, avec la sélection du CF6-80E1 de GE Aerospace pour motoriser ce dérivé de l'A330 MRTT, après toute une série d'accords visant à rendre le programme le plus américain possible.



Mais la compétition KC-Y, qui concernait à l'origine entre 140 et 160 appareils, avec une plateforme qui aurait été opérationnelle en 2029, s'est réduite progressivement à une peau de chagrin, l'USAF ne voulant plus que 75 nouveaux avions ravitailleurs afin de se donner plus de moyens pour les appareils de la compétition KC-Z, avec des appareils mieux protégés face à la menace potentielle de missiles chinois.



Pire, le Pentagone penche désormais sur un appareil...