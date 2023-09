Air Canada commande 18 Boeing 787-10 et renonce à 2 777F

Air Canada continue de planifie le renouvellement progressif de sa flotte. La compagnie vient de signer un nouvel accord avec Boeing portant sur l'acquisition de dix-huit 787-10, auxquels sont assorties des options sur une douzaine d'appareils supplémentaires. Cet accord vient remplacer un contrat précédemment conclu portant sur l'acquisition de deux 777F, dont Air Canada ne souhaite plus prendre livraison.



Air Canada souligne que les Dreamliner seront livrés à un rythme assez soutenu, entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2027. Ils devraient proposer une nouvelle cabine, sur laquelle la compagnie ne s'est pas étendue. « Notre expérience montre que les clients aiment beaucoup voyager à bord du Dreamliner de Boeing. Nous sommes donc ravis de pouvoir leur offrir une version plus spacieuse de cet avion populaire, qui proposera également un nouvel aménagement cabine dernier cri », commente en effet Michael Rousseau, son PDG.



En revanche, elle indique que les 787-10 remplaceront des gros-porteurs actuellement en service. A noter qu'elle exploite aujourd'hui dix-huit A330-300 d'une moyenne d'âge dépassant les 17 ans, dont certains auront plus de 25 ans de service au moment des livraisons de 787-10. Sa flotte long-courrier est autrement composée de 25 777 et 38 787 - trente 787-9 et huit 787-8, auxquels s'ajoutent deux 787-9 restant à livrer. Boeing souligne en parallèle que cet accord fait d'Air Canada un futur opérateur de toutes les versions du Dreamliner.



En ce qui concerne les options, Air Canada les a assurées dans un objectif de flexibilité et de croissance : les douze 787-10 lui permettront de répondre à la future demande de ses passagers.



Enfin, Air Canada avait commandé deux 777F en août 2022, qui devaient lui permettre d'augmenter ses capacités notamment sur son réseau américain et opérer aux côtés de ses 767 cargo (issus de conversions). Leur livraison était prévue au début de l'année 2024.