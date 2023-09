L'Autriche choisit le C-390 d'Embraer pour remplacer ses C-130 Hercules

Le ministère de la Défense autrichien a choisi le successeur de ses C-130 Hercules. Il a annoncé le 20 septembre qu'il avait opté pour le C-390 Millennium d'Embraer et que tout serait dorénavant planifié en tenant compte de l'intégration de l'appareil brésilien de transport tactique. Si les négociations aboutissent, l'Autriche acquerra quatre exemplaires de l'appareil pour sécuriser la disponibilité de la flotte, le premier pouvant être livré en 2026 ou 2027.



« Depuis 2003, les trois Hercules ont accompli de nombreuses missions et ont toujours été un appareil de transport fiable pour nos soldats. Il est désormais temps que le C-390 d'Embraer remplace le C-130. L'appareil d'Embraer est le seul dans la catégorie des 20 tonnes à remplir toutes les exigences que nous avons posées », annonce la ministre de la Défense Klaudia Tanner.



L'Autriche avait lancé la recherche d'un remplaçant au C-130 en 2021. Les appareils ont en effet été acquis d'occasion et cumulent 56 ans de service, dont vingt au sein de l'armée autrichienne, et leur maintenance est devenue trop importante et trop coûteuse.



Le ministère souligne que le coût d'acquisition d'un C-390 se situe entre 130 et 150 millions d'euros. Pour réduire au mieux l'impact financier du renouvellement de la flotte de transport tactique, il indique par ailleurs qu'il va étudier les coopérations possibles avec les opérateurs et futurs opérateurs du C-390 (Brésil, Portugal, Hongrie, Pays-Bas) pour dégager des synergies, notamment dans le domaine de la formation. Il est notamment déjà en négociation avec les Pays-Bas.



Comme celle de C-130, la flotte de C-390 sera stationnée sur la base de Linz/Hörsching.