Maldivian commande deux nouveaux ATR 42-600

Maldivian renouvelle son engagement avec ATR. La compagnie maldivienne a signé un nouveau contrat ferme avec l'avionneur franco-italien, portant sur l'acquisition de deux nouveaux ATR 42-600. Les appareils seront utilisés pour moderniser sa flotte.



Maldivian exploite déjà deux ATR 72-600 et un ATR 42-600, qui ont tous été intégrés à sa flotte au début de l'année. L'expérience semble donc avoir été concluante en termes d'efficacité et de confort pour les passagers.



Les deux ATR 42-600 remplaceront en effet des « turbopropulseurs d'ancienne génération » actuellement en service, qui comptent deux DHC-8-200 et sept DHC-8-300.



«Avoir une flotte mixte composée à la fois d'ATR 42-600 et d'ATR 72-600 garantira flexibilité, fiabilité, confort et rentabilité à Maldivian sur les plus petites liaisons », commente Nathalie Tarnaud Laude, présidente exécutive d'ATR.