Air Belgium met fin à son activité régulière de transport de passagers

La compagnie aérienne Air Belgium vient d'annoncer qu'elle cessait son activité régulière de transport de passagers, souhaitant désormais se concentrer sur le cargo et l'ACMI. Air Belgium va ainsi miser sur des activités B-to-B, n'ayant pu rentabiliser ses vols de transport de passagers commercialisés en propre.



Air Belgium explique avoir été particulièrement impactée par des évènements externes comme la pandémie de coronavirus, la guerre en Ukraine, la flambée des prix des carburants ou encore l'inflation.



Le conseil d'administration de la compagnie belge a également introduit auprès du tribunal de l'entreprise une procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable afin de faire face à sa dette, de renouer avec la rentabilité et de lui permettre de se réorganiser. En cas de feu vert, la compagnie pourra notamment négocier des accords avec ses créanciers pour réduire sa dette.



Ses vols de transport de passagers programmés seront assurés jusqu'au 3 octobre.



Air Belgium desservait notamment l'île Maurice et l'Afrique du Sud avec 2 Airbus A330-900 et 2 A330-200. Pour l'activité cargo, elle a notamment participé au lancement de CMA CGM Air Cargo en opérant ses quatre A330-200F, une activité désormais rapatriée à Roissy CDG*.



La compagnie précise que la procédure de réorganisation ne concerne pas directement l'emploi de ses salariés, ajoutant que les personnels dédiés au segment Passagers « continueront à travailler pendant la procédure et au-delà, la direction ayant l'intention de les réaffecter progressivement vers d'autres activités opérées par l'entreprise ».



(*) Erratum : merci de lire qu'Air Belgium n'opère plus les A330 cargo de CMA CGM Air Cargo. Notre article a été corrigé.