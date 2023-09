Edelweiss passe à son tour à l'Airbus A350

Edelweiss suit les traces de sa maison-mère et opte pour une modernisation de sa flotte avec l'A350. La filiale loisirs de Swiss annonce qu'elle va acquérir six Airbus A350-900 de seconde main pour moderniser sa flotte à partir de l'été 2025 - soit dans un calendrier similaire. Ils permettront le départ des cinq A340-300 actuellement en service d'ici la fin 2026.



Intégrés entre 2016 et 2018 (plus un en 2023) et issus de la flotte de Swiss, les A340 auront tous dépassé les vingt ans de service en 2026. Les A350 permettront d'améliorer l'efficacité de la flotte grâce au retrait de quadriréacteurs en faveur de bimoteurs plus modernes et dotés d'un rayon d'action plus élevé - qui permettra l'ouverture de nouvelles lignes. Avec l'arrivée d'un appareil supplémentaire, ils permettront également à la compagnie de retrouver ses capacités pré-covid sur le long-courrier en 2026.



Les A350-900 proviennent quant à...