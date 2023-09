Rendez-vous à la Fête de l'aviation les 22, 23 et 24 septembre

Alors que la saison des meetings aériens touche à sa fin, une autre occasion s'offre aux passionnés ou curieux du secteur aéronautique de venir le découvrir. La Fête de l'aviation se tient en effet les 22, 23 et 24 septembre. Près de trente « villages aéronautiques » s'ouvrent aux visiteurs pour montrer ce qu'est l'aviation, quels sont ses métiers, ses activités, sa vision, ses ambitions et valoriser ses initiatives.



Trois journées portes ouvertes sont donc organisées par 29 sites - vingt-cinq en métropole, un aéroport à La Réunion (Roland Garros), un en Martinique (Aimé Césaire), un en Guyane (Cayenne) et un aérodrome en Belgique (Cerfontaine). Elles permettront aux organisateurs de présenter des activités comme le vol libre, l'aéromodélisme, le parachutisme, le vol moteur mais aussi les secteurs de l'aviation commerciale, militaire, d'affaires et l'aérospatiale.



Si l'événement se veut avant tout une fête destinée à « réveiller l'enfant » qui est en chacun, la Fête de l'Aviation garde également un pied sur terre. Dans un contexte où les difficultés de recrutement sont une problématique majeure, elle a décidé pour la première fois de lancer une opération « ils recrutent », présentant des métiers, des formations, des entreprises, mais proposant également aux personnes intéressées par l'aviation à présenter leurs souhaits et leurs compétences (via un formulaire en ligne) pour être orientés vers des sociétés en fonction de leur profil.



De quoi faire rêver et pourquoi pas faire durer le rêve encore quelques années.