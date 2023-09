L'aviation d'affaires est « loin de la caricature qui en est faite des jets de milliardaires », Pascal de Izaguirre, président de la FNAM

Dans une tentative de faire taire les polémiques autour de l'aviation générale et d'affaires, la FNAM et d'autres organisations du secteur (UAF, EBAA, GIPAG et SNEH) ont commandé une étude à Arthur D Little sur l'impact économique et social de ce secteur. Elle rappelle notamment que cette aviation représente 36 000 emplois directs et concerne souvent des missions de service public, de travail aérien, de lutte contre les incendies...



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Pascal de Izaguirre, président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM).Dans une tentative de faire taire les polémiques autour de l'aviation générale et d'affaires, la FNAM et d'autres organisations du secteur (UAF, EBAA, GIPAG et SNEH) ont commandé une étude à Arthur D Little sur l'impact économique et social de ce secteur. Elle rappelle notamment que cette aviation représente 36 000 emplois directs et concerne souvent des missions de service public, de travail aérien, de lutte contre les incendies...Pascal de Izaguirre insiste également sur le fait que l'aviation d'affaires sera la première à se décarboner et qu'elle officie la plupart du temps sur des liaisons où aucune alternative efficace n'existe.Cependant, c'est un secteur fragile, menacé par les projets de taxation et de réglementation toujours plus coercitifs.