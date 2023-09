La flotte long-courrier de Brussels Airlines au complet en 2024

Brussels Airlines a annoncé l'ajout d'un dixième avion long-courrier à sa flotte afin de renforcer sa position dans les dessertes de l'Afrique subsaharienne, son marché le plus important.



Le nombre d'Airbus A330-300 opérés par la compagnie aérienne belge reviendra ainsi à son niveau d'avant la pandémie, permettant la réouverture de la ligne reliant Bruxelles à Nairobi (Kenya) tout en portant ses fréquences sur la liaison entre Bruxelles et Kigali (Rwanda) à un service quotidien. Brussels Airlines desservira alors 18 destinations en Afrique subsaharienne.



Pour ce faire, la compagnie prévoit de recruter environ 60 pilotes et membres d'équipage de cabine pour accueillir son 10e A330. Cet appareil devrait être MSN 645, un avion déjà loué par Brussels Airlines auprès d'Eurowings quelques mois avant le déclenchement de la pandémie et qui porte à nouveau les couleurs de Lufthansa depuis l'année dernière.



