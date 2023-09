Swiss étend sa classe Premium Economy dans ses futurs Airbus A350

Swiss a décidé de donner plus d'importance à sa Premium Economy lorsqu'arriveront ses Airbus A350. Ayant gelé la configuration des cabines de l'appareil (disposition des cuisines, des couloirs, sanitaires etc.), la compagnie a décidé de proposer 38 fauteuils dans cette classe, la rendant « nettement plus grande que celle des avions actuels » et lui permettant de répondre à la demande des voyageurs pour ce type de service « loisir premium ».



Les A350-900 compteront ainsi 242 sièges, répartis entre trois fauteuils de première classe, 45 de classe affaires, 38 de Premium Economy Class et 156 de classe économique. « Nous restons la seule compagnie aérienne de renom à proposer une première classe dans tous ses avions long-courriers. Nous agrandissons par ailleurs notre Premium Economy Class qui rencontre un grand succès », souligne Tamur Goudarzi Pour, directeur commercial de Swiss.



Swiss avait décidé en 2019 d'installer un produit...