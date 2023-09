French bee recrute des pilotes

French bee a besoin de pilotes pour ses Airbus A350. La low-cost du groupe Dubreuil a donc lancé une tournée européenne pour recruter et renforcer ses équipes de personnel navigant technique. Quatre rendez-vous ont été donnés, dont le premier a lieu le 11 septembre à Madrid.



Les trois autres événements se dérouleront à Berlin le 3 octobre (hôtel Steingenberger), Lyon le 6 octobre (hôtel NH Lyon) et Barcelone le 20 octobre (hôtel Hyatt Regency Barcelona Tower).



French bee précise que les candidats doivent répondre à un certain nombre de critères, notamment être détenteur de l'ATPL, pouvoir justifier d'un millier d'heures de vol, avoir un passeport européen ou un permis de travail dans l'Union européenne, un certificat médical de classe 1 et un niveau d'anglais OACI 4 minimum.



« Le Pilot Road Show est une forme de job dating qui nous permet d'aller à la rencontre de candidats aspirant à devenir pilotes A350 dans différentes villes d'Europe. Ces quatre événements présentent une réelle opportunité de nous présenter aux pilotes européens qui souhaiteraient rejoindre French bee et d'échanger avec eux [...] », résume Dalila Hammou, directrice des ressources humaines chez French bee.



Pour rappel, la compagnie dessert La Réunion, Tahiti, New York, Los Angeles, San Francisco et Miami, à l'aide d'une flotte composée de quatre A350-900 et deux A350-1000.