Air France-KLM et Etihad se rapprochent encore

Air France-KLM et Etihad veulent se rapprocher davantage. Les deux groupes ont signé un protocole d'accord qui vise à renforcer leur collaboration dans le transport commercial, les programmes de fidélisation, les ressources humaines et la maintenance aéronautique.



L'accord préliminaire - qui doit être approuvé par les autorités - prévoit une extension des accords de partage de code et interligne à une quarantaine de routes et des passerelles entre les programmes de fidélité de chaque groupe.



Mais le projet devrait également se traduire par un rapprochement physique des opérations dans certains aéroports, un partage de salons et une coopération dans le cadre des services d'assistance au sol.



« Nous allons aujourd'hui plus loin car nous souhaitons explorer les opportunités de coopération en matière de maintenance et de fidélisation, tout en élargissant notre réseau au bénéfice de nos clients du monde entier », résume Angus Clarke, Directeur directeur commercial d'Air France-KLM.