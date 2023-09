United choisi des fauteuils Safran pour sa classe affaires domestique

L'installation de la nouvelle classe affaires domestique de United Airlines a débuté cet été et se fait avec Safran. La compagnie américaine a en effet choisi le fauteuil Z600 de Safran Seats pour équiper 200 de ses monocouloirs.



Développé avec Priestman Goode pour United, cette version du Z600 comporte notamment des séparateurs centraux, des coussins ergonomiques et diverses options de connectivité (écran 13 pouces, bornes de recharge avec et sans fil, Bluetooth).



Les fauteuils sont initialement entrés en service sur Boeing 737, mais ils seront progressivement installés sur 200 appareils utilisés sur le réseau intérieur d'ici 2026 : 737, 737 MAX et Airbus A321neo.



En parallèle, plus de 200 737, A319 et A320 verront leur classe affaires actuelle mise à niveau d'ici 2025 avec un nouveau revêtement, de nouveaux coussins et des appuie-tête dotés d'ailettes de séparation.

United Airlines précise qu'il s'agit de la première remise...