Aviation et petites magouilles britanniques

J'ai bien failli faire une fausse route cet été en mangeant mes oeufs au bacon à plus de dix mille kilomètres de Paris, et pas parce que je n'ai pas pris le train. Non, la faute revient à une information répétée à l'infini par la presse britannique aux quatre coins du monde et qui s'est une nouvelle fois empressée de vilipender la France et ses compagnies aériennes sans aucune raison valide, sans doute un énième relent des effets du Brexit.



Le chaos qui a touché le ciel britannique ces derniers jours aurait en effet été déclenché par un plan de vol « douteux » émanant (évidemment) d'une compagnie aérienne française, une information toujours non confirmée par la National Air Traffic Services (NATS) et qui de toutes les façons ne peut expliquer la panne généralisée du système de contrôle aérien du Royaume-Uni.



L'annulation de milliers de vols...