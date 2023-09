Condor a reçu la moitié de ses nouveaux Airbus long-courrier

Avec la livraison de son neuvième Airbus A330neo (immatriculé D-ANRB), Condor souligne qu'elle a reçu la moitié de sa commande de long-courriers - avec un rythme de livraison soutenu puisqu'elle a réceptionné un appareil par mois depuis fin 2022.



« Grâce à l'investissement de notre équipe, à la coopération bien rodée avec Airbus, les fournisseurs et les autorités, nous avons déjà pu mettre en service la moitié des dix-huit avions commandés au côté des appareils actuels », a déclaré Christian Schmitt, directeur des opérations. En parallèle, six Boeing 767 ont quitté la flotte.



La compagnie allemande souligne ainsi qu'elle sera capable de proposer des services en A330neo sur toutes ses destinations à partir de 2024, date à laquelle elle compte avoir remplacé tous ses Boeing 767 par les appareils d'Airbus.



Le nouvel A330neo entrera en service à la fin de la semaine pour desservir le Canada.



Condor souligne également que son conseil d'administration a approuvé l'acquisition d'options sur cinq appareils supplémentaires, sans qu'une commande n'ait encore été signée.



Une fois le renouvellement de la flotte long-courrier achevé, Condor se concentrera sur celui de la flotte moyen-courrier. Ses actuels A320/A321 et Boeing 757 seront à leur tour remplacés, par des appareils de la famille A320neo (treize A320neo et 28 A321neo). Quatorze appareils au total doivent ainsi lui être livrés en 2024 et 2025.