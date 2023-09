Air Legend revient à Melun Villaroche les 9 et 10 septembre

Comme chaque année, les visiteurs pourront passer leur journée à flâner entre les avions exposés, dans le village des exposants, vivre des reconstitutions historiques, essayer des simulateurs de vol, assister à des animations, des conférences etc.



Si la semaine s'ouvre sur la rentrée, elle promet de s'achever en apothéose avec le meeting Air Legend à Paris-Villaroche. Plus d'une centaine d'avions légendaires seront présentés au sol et en vol sur l'aérodrome de Melun Villaroche les 9 et 10 septembre. Cette nouvelle édition du meeting prévoit de mettre à l'honneur les icônes de la Seconde guerre mondiale, comme le promet son affiche qui présente un B-17 Flying Fortress et un P-51 Mustang.Comme chaque année, les visiteurs pourront passer leur journée à flâner entre les avions exposés, dans le village des exposants, vivre des reconstitutions historiques, essayer des simulateurs de vol, assister à des animations, des conférences etc.Puis, à partir de 13h30 et pour cinq heures, les yeux se lèveront vers le ciel pour admirer les démonstrations aériennes. Les ambassadeurs de l'armée de l'air seront bien sûr présents : Patrouille de France, Rafale Solo Display et Airbus A400M évolueront au-dessus de l'aérodrome chaque jour, avec une nouveauté et la démonstration de ravitaillement en vol de Rafale Marine.Mais surtout, un nombre exceptionnel d'avions de chasse de 1939 - 1945 sera présenté en vol, Spitfire, P-47, Hurricane, Mustang, ainsi que le seul bombardier B-17 en état de vol en Europe et un B-25. Ils seront accompagnés de jets de collection (F-86 Sabre, Mig 15, Hawker Hunter, L39...) et d'avions de transports légendaires (Catalina, DC-3, JU-52).Pour plus de détails et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site d'Air Legend