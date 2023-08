Qantas prépare la sortie de ses A330 et A380 en commandant 24 Airbus A350-1000 et Boeing 787

Le « Project Fysh » sera la dernière pierre du renouvellement de la flotte de Qantas. Il porte sur le remplacement des Airbus A330 et A380 actuellement en service à partir de l'année fiscale 2027 (juillet 2026 - juin 2027). Pour cela, la compagnie australienne a choisi l'Airbus A350-1000 et le Boeing 787. Elle a commandé douze exemplaires de chaque modèle et a réservé des droits d'achat pour des appareils supplémentaires auprès des deux avionneurs.



Qantas souligne que les premiers Boeing (répartis entre quatre 787-9 et huit 787-10) seront livrés les premiers et viendront s'ajouter aux quatorze 787-9 qu'elle exploite déjà. Les A350-1000 suivront à partir de l'année fiscale 2028.



Les appareils ont principalement vocation à remplacer la flotte actuelle d'A330, qui compte 26 appareils et est utilisée sur des routes intérieures, vers l'Asie et vers les Etats-Unis. Leur rayon d'action plus important et leur capacité accrue (dans le cas des A350) permettront également d'ouvrir de nouvelles destinations. Les droits d'achat devraient quant à eux permettre d'achever le remplacement des A330 mais aussi - et ce sera une mission pour les A350-1000 - des A380, dont sept exemplaires ont été remis en service depuis la fin de la crise.



Qantas précise que les A330 dont la date de retrait prévue est la plus lointaine seront réaménagés pour accueillir la dernière génération de cabines du groupe, notamment en classe économique. Le programme de rétrofit doit débuter durant l'année fiscale 2025.



Vanessa Hudson, qui se prépare à remplacer Alan Joyce au poste de directeur général du groupe, souligne que Qantas « a entamé ces négociations au cours des campagnes pour les monocouloirs et pour le projet Sunrise, et cette dynamique a permis d'obtenir des prix et des créneaux de livraison qui font de ce projet une excellente opportunité pour le groupe ».



Ces accords ont été révélés à l'occasion de la présentation des résultats annuels du groupe, qui a publié son premier bénéfice annuel depuis le début de la crise covid, avec un bénéfice statutaire après impôt de 1,74 milliard de dollars. Il souligne également que les capacités ont augmenté de 132 % par rapport à l'année fiscale 2022.