Concentration en Norvège : Norwegian va acquérir Wideroe

La lente consolidation du ciel européen se manifeste désormais en Norvège. Norwegian a annoncé le 6 juillet qu'il avait conclu un accord avec WF Holding pour acquérir Wideroe. La compagnie régionale continuera toutefois d'opérer de façon séparée, conservant sa marque, son organisation et son siège (à Bodo).



En revanche, ce rapprochement permettra aux deux compagnies de combiner leurs réseaux, très complémentaires. Norwegian est en effet concentré sur les grandes liaisons intérieures et sur la desserte de l'Europe, tandis que Wideroe a un tissu régional plus serré, qui couvre plus de quarante aéroports en Norvège (et quelques aéroports en Europe) et qui pourra nourrir ce réseau.



Le groupe Norwegian souligne que le réseau intérieur actuel des deux compagnies compte 107 routes en Norvège, dont 85 sont exploitées par Wideroe et 22 par Norwegian. Seules cinq sont assurées par les deux. Wideroe a par ailleurs une part de marché de 20 % sur ce segment. Le groupe Norwegian se renforcera ainsi fortement sur les dessertes intérieures et aura une position financière plus solide : des synergies de 17 à 26 millions d'euros annuels sont attendues du rapprochement.



Wideroe exploite une flotte de plus d'une quarantaine d'appareils, basée sur les différentes générations de Dash 8 de de Havilland Canada et récemment élargie à l'E-Jet E2 d'Embraer, avec trois E190-E2 en service. Norwegian opère quant à elle une flotte de Boeing 737, dans les versions -800 et -8.



« Bien que nous ayons une empreinte solide en Norvège, nous sommes plus petits dans un contexte international. Le niveau des taxes sur les voyages aériens en Norvège est particulièrement élevé, ce qui, combiné à une concurrence internationale féroce, fait qu'il est difficile pour une petite compagnie aérienne régionale de persévérer sans un partenaire solide. Nous sommes donc très heureux d'unir nos forces à celles de Norwegian, et nous nous réjouissons d'avoir un propriétaire industriel qui aspire à développer davantage les deux entreprises », explique Stein Nilsen, PDG de Widerøe.



La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre, sous réserve de l'obtention de l'accord des autorités norvégiennes.