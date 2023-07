« La préparation du standard F5 du Rafale se lance aujourd'hui avec le lancement de l'étude de développement de son nouveau radar, le RBE2 XG », Arvind Badrinath, directeur de programme RAFALE à la DGA

Afin de préparer l'évolution du Rafale vers le standard F5, la Direction générale de l'armement (DGA) vient de lancer l'étude de développement d'un nouveau radar qui équipera l'avion de combat. Conçu par Thales et basé sur la technologie GaN (nitrure de gallium), le RBE2 XG augmentera les capacités en termes de calcul, de portée et de détection.



L'Ingénieur général de l'armement, Arvind Badrinath, directeur de programme RAFALE à la DGA, explique quelles seront les capacités de ce radar, tout en exposant le calendrier de ses essais et de sa qualification, ainsi que les responsabilités de la DGA en tant que maître d'ouvrage.



