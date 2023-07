L'aviation civile devra recruter 1,3 million de personnes sur dix ans

A l'occasion du salon du Bourget, le groupe de formation CAE a publié un rapport présentant les besoins en recrutement de l'aéronautique civile. Selon lui, le secteur devra recruter 1,3 million de personnes sur dix ans, pour accompagner la croissance et remplacer les départs. Ces estimations portent sur les besoins de personnels navigants et de techniciens, pour l'aviation commerciale et pour l'aviation d'affaires.



Ces recrutements permettront environ pour moitié à remplacer les personnes quittant leur poste (684 000 personnes) et pour l'autre moitié (601 000 personnes) pour de la croissance. Ils concerneront en revanche majoritairement l'aviation commerciale (1,18 million de personnes), l'aviation d'affaires ayant un besoin plus limité, à 106 000 recrutements. La région où les besoins seront les plus importants est l'Asie Pacifique, suivie de l'Amérique du Nord et de l'Europe.



Le centre de formation met par ailleurs en avant le besoin de recruter 284 000 pilotes sur dix ans (dont 252 000 pour l'aviation commerciale). Soulignant que la pénurie existe déjà en raison de différents facteurs (démographie, âge de départ à la retraite imposé, départs anticipés lors de la crise et demande très forte désormais), il estime que la demande pour le recrutement de pilotes est vouée à dépasser le rythme des formations sur la prochaine décennie, avec une situation aussi tendue qu'aujourd'hui pour environ deux ans.



Les problèmes de recrutement sont déjà particulièrement installés aux Etats-Unis, ce qui a un impact accru sur les opérations des compagnies régionales, obligées de clouer des avions au sol et de réduire leurs services par manque d'équipages - 414 appareils seraient ainsi immobilisés pour cette raison, soit 22 % de la flotte des compagnies membres de la Regional Airline Association, indique celle-ci. CAE explique que de nombreux pilotes sont partis en préretraite en raison de la pandémie et que nombreux sont ceux qui atteindront prochainement la limite des 65 ans. Ainsi, 38 % des pilotes américains ont actuellement plus de 50 ans, selon les données de la FAA, et ce sont 27 % de la population de pilotes des Etats-Unis qui seront contraints de partir à la retraite sur dix ans. En même temps, l'armée et les formations autofinancées fournissent moins de personnel.



Une tension similaire se fait sentir au niveau des emplois de techniciens. L'industrie devrait avoir besoin d'en recruter 402 000 sur dix ans, avec là encore un important besoin en remplacement et une urgence puisque 38 % de la population de mécaniciens est âgée de 60 ans et plus aujourd'hui. Ce sujet occupe le secteur de la maintenance depuis plusieurs années déjà, la croissance à venir de la flotte annulant les effets de la réduction des besoins de maintenance sur les appareils de nouvelle génération.