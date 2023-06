« Airbus Flight Academy veut produire du pilote avec un standard supérieur à la plupart des écoles », Jean Longobardi, président

Dans un contexte où les besoins de pilotes et d'instructeurs décollent dans le monde entier, Jean Longobardi explique comment Airbus Flight Academy Europe a modifié son offre pour proposer de la formation ab initio au pilotage et quels sont les projets d'élargissement à l'international de l'école.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Jean Longobardi, président d'Airbus Flight Academy Europe.Dans un contexte où les besoins de pilotes et d'instructeurs décollent dans le monde entier, Jean Longobardi explique comment Airbus Flight Academy Europe a modifié son offre pour proposer de la formation ab initio au pilotage et quels sont les projets d'élargissement à l'international de l'école.Décrivant le cursus suivi par les cadets et la constitution des promotions, il met également en avant le déroulement du processus de sélection et quelles sont les qualités recherchées chez les candidats.Avec l'augmentation des besoins de pilotes augmentent également les besoins d'instructeurs. Airbus Flight Academy Europe ne fait pas exception et Jean Longobardi expose le profil des instructeurs recherchés.