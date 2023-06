Qatar Airways n'a pas de problème immédiat de capacités face aux nouvelles ambitions de ses concurrents

L'environnement actuel permet rarement aux compagnies aériennes de développer leurs capacités à la vitesse à laquelle elles aimeraient les développer. Qatar Airways ne fait pas exception. Mais malgré des livraisons ralenties par les difficultés de la chaîne d'approvisionnement et repoussées par la perte de ses créneaux chez Airbus, la compagnie qatarie ne s'inquiète pas d'un manque de capacité dans l'immédiat. A l'occasion du salon du Bourget, le Journal de l'Aviation a pu rencontrer Akbar Al Baker, qui s'est exprimé sur les grands thèmes qui occupent le secteur actuellement.



Le directeur général de Qatar Airways s'est dit « très mécontent » de la situation de la chaîne d'approvisionnement. « La pandémie a détruit la chaîne d'approvisionnement. Les gens ont dû quitter leur emploi et ne veulent pas revenir, il y a des pénuries de composants, d'équipements et de matières premières et la guerre en Ukraine aggrave la situation. Je ne vois pas comment elle pourrait retrouver son niveau pré-covid dans l'immédiat et la situation devrait perdurer dans un avenir prévisible. Il n'y aura pas de ramp-up parce qu'il n'y a plus de chaîne d'approvisionnement. »



Qatar Airways attend la livraison de 25 737 MAX 10 et 60 777-9 chez Boeing. Les Triple Sept doivent être livrés à partir de 2025, « peut-être plus tôt mais cela semble peu probable. Nous ne pouvons qu'attendre, tout dépend du processus de certification. »



Côté Airbus, la hache de guerre est enterrée et les 50 A321neo et dix-huit A350-1000 restants à livrer sont réapparus dans le carnet de commandes. En revanche, Qatar Airways a perdu les créneaux qu'elle détenait dans les deux programmes. Akbar Al Baker affirme n'avoir jamais remis en cause la sécurité des A350 malgré les problèmes de peinture qui l'ont mené avec l'avionneur devant la justice, et avoir demandé à ce qu'Airbus prenne en charge les réparations. Actuellement quatorze appareils doivent être réparés et tous seront de nouveau opérationnels en février prochain.



Toutes ces difficultés n'ont pas empêché Qatar Airways d'annoncer une vague d'expansion il y a quelques mois - notamment l'ouverture de nouvelles liaisons vers Lyon et Toulouse pour la France. La compagnie ne s'inquiète pas pour ses capacités : elle conservera simplement plus longtemps des appareils qu'elle avait l'intention de remplacer avec ses nouvelles livraisons. « Notre flotte est jeune, nous pouvons attendre jusqu'à la fin de la décennie. »



La compagnie ne s'inquiète pas non plus outre mesure du renforcement de la concurrence. Alors que Turkish Airlines compte doubler de taille dans la prochaine décennie, l'Arabie saoudite a également des projets de grandeur avec Riyadh Air voire Neom Airlines. « Cela ne nous fait pas peur », martèle Akbar Al Baker. Pas plus que les compagnies indiennes, dont les commandes colossales ont été les éléments les plus marquants du salon en termes de contrats : « c'est ce dont l'Inde a besoin pour rattraper les autres marchés. Nous ne sommes pas une low-cost, nous n'opérons pas depuis l'un des plus grands marchés aériens du monde et nous avons déjà sécurisé les commandes dont nous avons besoin. »