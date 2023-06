Podcast Bourget 2023 : dernière journée en direct du salon

Les portes du Bourget viennent de se refermer sur un salon qui a tenu ses promesses, notamment de fréquentation. Selon une première estimation du SIAE, près de 400 000 entrées ont été comptabilisées durant toute la semaine de l'événement.



Pour cette semaine spéciale, le Podcast de l'Aviation vous propose un rendez-vous quotidien, qui permettra de revenir chaque jour sur l'actualité du salon du Bourget.Les portes du Bourget viennent de se refermer sur un salon qui a tenu ses promesses, notamment de fréquentation. Selon une première estimation du SIAE, près de 400 000 entrées ont été comptabilisées durant toute la semaine de l'événement.Le focus sur le recrutement ne peut pas ignorer les besoins du secteur militaire. L'adjudant Marc, conseiller recrutement pour l'armée de l'air et de l'espace, était donc présent pour rappeler qu'elle aussi était à la recherche de nombreux profils, pour tous ses métiers, dans tous les domaines, et pour tout type de carrière. Rappelant les avantages offerts par l'armée, notamment durant les formations, il invite les candidats potentiels à se rapprocher des CIRFA pour se renseigner et affiner leur projet.Par la suite, Nathalie Carpentier, directrice des ressources humaines chez Revima, met en avant l'ampleur et la variété des postes à pourvoir au sein de la société de maintenance normande.