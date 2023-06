L'Airbus A321LR de JetBlue se dévoile avant le lancement de ses vols Paris-New York

Nous ne présentons plus l'A321LR d'Airbus, version à long rayon d'action de l'A321neo (4000 nautiques - 9h00 d'autonomie avec 200+ passagers). Certifié en octobre 2018, cet avion a été modifié pour pouvoir embarquer jusqu'à trois réservoirs de carburant auxiliaires en soute (ACT - Additional Centre Tanks) de 3000 litres pour devenir un vrai appareil transatlantique, avec une capacité ETOPS 180. JetBlue a pour sa part réceptionné son premier A321LR en avril 2021, en pleine pandémie et alors que les liaisons entre l'Europe et les États-Unis n'étaient revenues à la normale que sept mois plus tard (fin des restrictions pour les voyageurs vaccinés). L'appareil avait cependant permis d'inaugurer les vols transatlantiques de JetBlue entre New York et Londres en août 2021.



Un produit cabine innovant du côté de JetBlue...



L'A321LR de JetBlue est aménagé dans une configuration proche de celle de ses A321neo équipé du produit Mint pour ses vols transcontinentaux, mais avec un aménagement un peu moins dense : 24 suites Mint et 114 sièges de classe économique (à comparer aux 16 fauteuils Mint et aux 144 sièges de classe économique pour ses A321neo Mint). Les sièges full-flat Mint sont fournis par Thomson AeroSeating (modèle VantageSOLO ), tandis que les sièges de classe économique sont produits par Collins Aerospace (modèle Meridian).



Le VantageSOLO est un fauteuil conçu spécifiquement pour les classes affaires sur monocouloir et JetBlue a beaucoup travaillé avec l'équipementier britannique ainsi qu'avec la société de design Acumen sur sa personnalisation. Le résultat le plus manifeste de cette collaboration est l'intégration de portes coulissantes à la structure afin de garantir une intimité maximale au passager. La première rangée des appareils est par ailleurs occupée par deux « Mint Studio ». Développé en partenariat avec AVIC Cabin Systems, Acumen et AIM Altitude, ce produit offre encore plus d'espace, avec une tablette supplémentaire et un ottoman permettant d'accueillir un invité durant la phase de croisière.



Tous les sièges du produit Mint disposent d'écrans d'au moins 17 pouces de diagonale (22 pouces pour les Mint Studio) en donnant accès à un système de divertissement en vol Avant, fourni par Thales, ainsi que de capacités de chargement sans fil, d'une prise d'alimentation classique, de divers rangements...



La classe économique transatlantique de JetBlue est quant à elle aménagée avec un pitch de 32 pouces, mais quatre rangées disposent de plus d'espace grâce à un espacement des rangées de près de 5 pouces supplémentaires et qui sont commercialisés sous l'appellation « Even More Space » (Encore plus de place). L'IFE est disponible sur des écrans de 10,1 pouces.















Tous les passagers disposent gratuitement d'un catalogue de films et de musiques, de chaînes de télévision en direct (DIRECTV) et d'un accès Internet à haut débit en wi-fi à haut débit (Fly-Fi) grâce à une connectivité Viasat en bande Ka.



...et tout autant du côté d'Airbus



Avec l'arrivée de ses A321LR, JetBlue a également été la première compagnie aérienne au monde à disposer de l'intégralité des éléments de la cabine Airspace d'Airbus, la troisième génération de cabine pour les monocouloirs de l'avionneur européen.



Airbus avait décidé d'étendre la nouvelle cabine Airspace à ses monocouloirs lors de l'édition 2017 du salon du Bourget afin de proposer une expérience passager similaire à celle de l'A350 (sa cabine étant déjà très proche des spécifications d'Airspace) et à celle de l'A330neo, appareil de lancement de la cabine Airspace.



L'une des grandes nouveautés est composée des compartiments à bagages de grandes dimensions (XL Bins) qui offrent approximativement 40% de capacité supplémentaire par rapport à ceux précédemment installés et qui sont produits par l'équipementier autrichien FACC. La cabine Airspace comprend aussi un nouvel éclairage à LED, une nouvelle zone d'accueil, de nouveaux PSU (passenger service units) fournis par Collins Aerospace (RTX), des nouvelles garnitures latérales plus fines (Dielh), des cadres de hublots redessinés avec leur volet désormais complètement intégré, ainsi que des nouveaux toilettes avec lavabo doté de caractéristiques hygiéniques sans contact et de surfaces antimicrobiennes.









L'éclairage du plafonnier est assuré par des « Hero Light » qui courent tout le long de la cabine.



Des vols low-cost à peu près « tout inclus »



Évidemment, et comme elle le fait déjà sur le marché intérieur américain, JetBlue a décidé de frapper fort pour s'imposer face à la concurrence. Il faut dire que la ligne Paris-New York est particulièrement occupée, avec pas moins de sept compagnies aériennes présentes sur cette paire de villes (toutes plateformes aéroportuaires confondues) à savoir Air France, American Airlines, La Compagnie, Delta Air Lines, French bee, Norse Atlantic Airways et United Airlines.



La compagnie aérienne new-yorkaise a donc décidé d'offrir les repas à bord en classe économique (repas chaud personnalisable et une collation, boissons alcooliques comprises, snacks en libre-service à l'arrière de la cabine). La mise à disposition d'un casque audio et d'une couverture est également gratuite. Un bagage cabine est également compris dans tous les tarifs transatlantiques. Évidemment, l'enregistrement d'un bagage et le choix du siège ne sont pas inclus dans le billet le plus restrictif. C'est finalement en tout point conforme à ce que proposent les compagnies aériennes traditionnelles dites « full-service » sur la ligne...









La compagnie low-cost américaine JetBlue présentait l'un de ses Airbus A321LR (Long Range) sur le statique de l'avionneur européen durant les premiers jours de la 54e édition du salon du Bourget. Tant pour Airbus que pour JetBlue, la présence de ce monocouloir taillé pour les vols transatlantiques au Bourget était une importante vitrine de ce qui se fait de mieux pour ce nouveau segment de marché, en attendant bien sûr l'arrivée de l'A321XLR pour le deuxième trimestre 2024. La compagnie aérienne new-yorkaise va d'ailleurs assurer une première rotation entre New York JFK et Roissy CDG le 29 juin, une liaison quotidienne qui devrait aussi être bientôt rejointe par l'ouverture d'une ligne entre Boston et Paris.Nous ne présentons plus l'A321LR d'Airbus, version à long rayon d'action de l'A321neo (4000 nautiques - 9h00 d'autonomie avec 200+ passagers). Certifié en octobre 2018, cet avion a été modifié pour pouvoir embarquer jusqu'à trois réservoirs de carburant auxiliaires en soute (ACT - Additional Centre Tanks) de 3000 litres pour devenir un vrai appareil transatlantique, avec une capacité ETOPS 180. JetBlue a pour sa part réceptionné son premier A321LR en avril 2021, en pleine pandémie et alors que les liaisons entre l'Europe et les États-Unis n'étaient revenues à la normale que sept mois plus tard (fin des restrictions pour les voyageurs vaccinés). L'appareil avait cependant permis d'inaugurer les vols transatlantiques de JetBlue entre New York et Londres en août 2021.L'A321LR de JetBlue est aménagé dans une configuration proche de celle de ses A321neo équipé du produit Mint pour ses vols transcontinentaux, mais avec un aménagement un peu moins dense : 24 suites Mint et 114 sièges de classe économique (à comparer aux 16 fauteuils Mint et aux 144 sièges de classe économique pour ses A321neo Mint). Les sièges full-flat Mint sont fournis par Thomson AeroSeating (modèle VantageSOLO ), tandis que les sièges de classe économique sont produits par Collins Aerospace (modèle Meridian).Le VantageSOLO est un fauteuil conçu spécifiquement pour les classes affaires sur monocouloir et JetBlue a beaucoup travaillé avec l'équipementier britannique ainsi qu'avec la société de design Acumen sur sa personnalisation. Le résultat le plus manifeste de cette collaboration est l'intégration de portes coulissantes à la structure afin de garantir une intimité maximale au passager. La première rangée des appareils est par ailleurs occupée par deux «». Développé en partenariat avec AVIC Cabin Systems, Acumen et AIM Altitude, ce produit offre encore plus d'espace, avec une tablette supplémentaire et un ottoman permettant d'accueillir un invité durant la phase de croisière.Tous les sièges du produit Mint disposent d'écrans d'au moins 17 pouces de diagonale (22 pouces pour les Mint Studio) en donnant accès à un système de divertissement en vol Avant, fourni par Thales, ainsi que de capacités de chargement sans fil, d'une prise d'alimentation classique, de divers rangements...La classe économique transatlantique de JetBlue est quant à elle aménagée avec un pitch de 32 pouces, mais quatre rangées disposent de plus d'espace grâce à un espacement des rangées de près de 5 pouces supplémentaires et qui sont commercialisés sous l'appellation «» (Encore plus de place). L'IFE est disponible sur des écrans de 10,1 pouces.Tous les passagers disposent gratuitement d'un catalogue de films et de musiques, de chaînes de télévision en direct (DIRECTV) et d'un accès Internet à haut débit en wi-fi à haut débit (Fly-Fi) grâce à une connectivité Viasat en bande Ka.Avec l'arrivée de ses A321LR, JetBlue a également été la première compagnie aérienne au monde à disposer de l'intégralité des éléments de la cabine Airspace d'Airbus, la troisième génération de cabine pour les monocouloirs de l'avionneur européen.Airbus avait décidé d'étendre la nouvelle cabine Airspace à ses monocouloirs lors de l'édition 2017 du salon du Bourget afin de proposer une expérience passager similaire à celle de l'A350 (sa cabine étant déjà très proche des spécifications d'Airspace) et à celle de l'A330neo, appareil de lancement de la cabine Airspace.L'une des grandes nouveautés est composée des compartiments à bagages de grandes dimensions (XL Bins) qui offrent approximativement 40% de capacité supplémentaire par rapport à ceux précédemment installés et qui sont produits par l'équipementier autrichien FACC. La cabine Airspace comprend aussi un nouvel éclairage à LED, une nouvelle zone d'accueil, de nouveaux PSU (passenger service units) fournis par Collins Aerospace (RTX), des nouvelles garnitures latérales plus fines (Dielh), des cadres de hublots redessinés avec leur volet désormais complètement intégré, ainsi que des nouveaux toilettes avec lavabo doté de caractéristiques hygiéniques sans contact et de surfaces antimicrobiennes.L'éclairage du plafonnier est assuré par des «» qui courent tout le long de la cabine.Évidemment, et comme elle le fait déjà sur le marché intérieur américain, JetBlue a décidé de frapper fort pour s'imposer face à la concurrence. Il faut dire que la ligne Paris-New York est particulièrement occupée, avec pas moins de sept compagnies aériennes présentes sur cette paire de villes (toutes plateformes aéroportuaires confondues) à savoir Air France, American Airlines, La Compagnie, Delta Air Lines, French bee, Norse Atlantic Airways et United Airlines.La compagnie aérienne new-yorkaise a donc décidé d'offrir les repas à bord en classe économique (repas chaud personnalisable et une collation, boissons alcooliques comprises, snacks en libre-service à l'arrière de la cabine). La mise à disposition d'un casque audio et d'une couverture est également gratuite. Un bagage cabine est également compris dans tous les tarifs transatlantiques. Évidemment, l'enregistrement d'un bagage et le choix du siège ne sont pas inclus dans le billet le plus restrictif. C'est finalement en tout point conforme à ce que proposent les compagnies aériennes traditionnelles dites «» sur la ligne...